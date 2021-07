Riassunto: Lenovo e FC Internazionale Milano consolidano una partnership vincente MILANO--(BUSINESS WIRE)--Lenovo e l’associazione calcistica internazionale Football Club Internazionale Milano (Inter) hanno potenziato la loro partnership pluriennale apponendo il brand sul retro dell’iconica maglia della squadra a partire dalla stagione 2021/2022. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per […]

Deenova espande la sua serie di vittorie in Italia aggiudicandosi la gara d’appalto di 9 anni presso la ASST di Vimercate MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha rivelato oggi pubblicamente che il suo notevole successo nel mercato europeo nel 2020 si è costantemente esteso all'Italia nel corso del 2021 con la recente gara d'appalto pubblica vinta da Deenova presso la ASST di Vimercate . La fornitura prevede robot automatizzati per la dose unitaria della Serie D1, tra cui 6 […]

FinTech CleverCards assume il veterano dei pagamenti Giuseppe Di Marco da Soldo MILANO--(BUSINESS WIRE)--Giuseppe Di Marco è entrato a far parte di CleverCards come Senior Vice President for Business Development Europe & Managing Director di CleverCards Italia, proveniente da Soldo, leader dello Spend Management nel mid-market, sostenuto da Accel e Battery Ventures. Di Marco ha guidato e costruito il business di Soldo in Italia dopo una carriera […]

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annuncia il primo investimento da societa’ quotata in Exos Financial, la next generation platform dedicata alla finanza istituzionale LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hamilton Global Opportunities (Paris:ALHGO) plc ha annunciato oggi il suo primo investimento da $3 milioni in Exos Financial (www.exosfinancial.com), quale parte di un Series B round che dovrebbe attestarsi in totale intorno a $100- $200 milioni, fondi che verranno utilizzati dalla societa’ americana per accelerare crescita sia organica che tramite acquisizioni. Exos sta sviluppando […]