Il presidente Mattarella in visita all’Elba

Il 17 settembre sarà un giorno da ricordare per l’isola d’Elba. Per gli studenti ma, in generale, per tutti i residenti dell’isola. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Portoferraio per il discorso di inaugurazione dell’anno scolastico 2018 – 19. Un segnale di attenzione eccezionale per una piccola isola come l’Elba che avrà l’onore di accogliere la prima carica dello Stato, evento mai accaduto nella storia dello Scoglio. Sono pochi, al momento, i dettagli relativi alla visita istituzionale del Capo dello Stato, la cui notizia è stata riportata dal Corriere Elbano.

In questi giorni lo staff del Quirinale ha effettuato dei sopralluoghi tecnici sul territorio elbano per studiare le soluzioni adeguate per i movimenti del presidente della Repubblica e per le riprese televisive della Rai nelle fasi del discorso di inaugurazione davanti agli studenti. A fare da raccordo, in questi giorni, tra lo staff del Quirinale e l’isola è stata la dirigente scolastica dell’Itcg Cerboni e del comprensivo di Portoferraio, Maria Grazia Battaglini . Fino ad oggi i dettagli relativi alla visita sono rimasti top secret per motivi di sicurezza. Quel poco che è dato sapere è che la visita di Mattarella avrà Portoferraio come centro di gravità e, in particolare, l’Itcg Cerboni e l’istituto comprensivo di viale Elba. Il discorso, secondo quanto appreso dal Tirreno , dovrebbe tenersi nel piazzale del Cerboni che guarda verso l’area dei Macelli. Area che, infatti, dovrà essere sottoposta entro la data della visita ad alcuni interventi tecnici.

da “Il Tirreno“, Livorno 06/VIII/2018