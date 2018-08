Un aspirante tritone, con pinna caudale in filato plastico e brillantini colorati, si esercita alla Mayin Mermaid Academy di Bournemouth (Uk). È uno dei tanti appassionati di “mermaiding” (nuotare come una sirena), attività a metà tra lo sport e lo spettacolo oggi di moda: nelle scuole per sirene di tutto il mondo (Italia compresa) si imparano i movimenti ondulatori necessari alla monopinna, tecniche di apnea e di nuoto sincronizzato. (da “Focus”, 2018)