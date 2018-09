Un’ambulanza donata al Senegal

L’ambulanza “portoazzurro5” donata dalla Pubblica Assistenza di Porto Azzurro è giunta in Senegal e sta per iniziare un Progetto sanitario di emergenza ( simile al 118 in Italia). Il mezzo di soccorso, portoazzurrino, sarà una componente del servizio emergenza, in uno dei 75 Comuni del Distretto di Dakar che ne hanno fatto richiesta, con il coordinamento della Croce Rossa senegalese.

In quella zona, i comuni beneficiari sono privi di mezzi adatti al soccorso sanitario e il trasporto di malati e infortunati avviene attualmente con carretti a trazione animale. L’ambulanza insieme ad un altro mezzo di soccorso donato da un altra pubblica assistenza dell’ANPAS, sono partite il 12 Giugno scorso e oggi già pronte per il servizio.

Tramite il settore Solidarietà Internazionale di ANPAS Nazionale (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), la Croce Rossa del Senegal ha inviato un Attestato di collaborazione e ringraziamento alla Pubblica Assistenza di Porto Azzurro.

Nel frattempo si apre in questi giorni la raccolta finanziaria per l’acquisto della nuova ambulanza medica: coloro che desiderano aiutare la Pubblica Assistenza Porto Azzurro per il nuovo acquisto del mezzo di emergenza ( costo totale 105mila Euro), lo possono fare con contributi da versare sul conto corrente bancario IBAN: IT71K0503470731000000123994 Banco BPM di Porto Azzurro intestato alla Pubblica Assistenza Protezione Civile Porto Azzurro, Piazza Eroi della Resistenza, 21 57036 Porto Azzurro.