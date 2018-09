La presidente di Italia Nostra Toscana eletta al vertice nazionale

Mariarita Signorini, già presidente dal 2016 della Consiglio Regionale della Toscana di Italia Nostra, è stata eletta Presidente Nazionale di Italia Nostra, storica associazione nata nel 1955 per difendere il patrimonio storico, artistico e naturale italiano.

Di origini Lombarde, Maria Rita Signorini vive a Firenze, dove svolge la professione di restauratrice per le Soprintendenze della Toscana e della Lombardia. Ha scritto saggi per libri, riviste d’arte e cataloghi di mostre. Nel 2017 ha pubblicato un libro sul suo recupero del Caravaggio di Cremona. Dal 2006 è stata Consigliere nazionale e membro di Giunta fino al 2015. È promotrice di battaglie che esulano dai confini cittadini e regionali, data l’importanza che il paesaggio toscano e i suoi beni culturali rivestono a livello mondiale. Succede a Oreste Rutigliano che ha retto il timone dell’associazione da maggio 2017 fino ad oggi.

“Sono onorata di essere stata eletta alla presidenza della più autorevole associazione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sarò la presidente di tutti i soci e spero di riuscire a coinvolgere le giovani generazioni a farsi parte attiva nella difesa dell’identità culturale del nostro paese, aderendo alle nostre campagne di sensibilizzazione”, dichiara la neo eletta presidente. Nella seduta odierna di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo sono stati inoltre eletti Vice-Presidenti Alberto Ferruzzi, Ebe Giacometti e Teresa Liguori, a completare la Giunta sono stati eletti Giovanni Bassi, Cesare Crova, Marco Di Fonzo, Maria Rosaria Iacono e Maria Paola Morittu.