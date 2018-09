Gara, spettacoli e impegno: torna l’evento “Elba drink”

Il 10 ottobre all’Hotel Hermitage si svolgerà la 21° edizione di Elbadrink, il concorso riservato a barmen e barladies iscritti all’A.B.I. professional, A.I.B.E.S. e F.I.B. per divulgare ancora di più il messaggio sulla sensibilizzazione dei giovani all’uso moderato dell’Alcol. La manifestazione del “bere consapevole” ha iniziato quasi in sordina a Campo nell’Elba ed era una gara regionale, diventata presto nazionale ed ora internazionale. Partecipano infatti anche barmen provenienti da Inghilterra, Slovenia e Malta. Le iscrizioni per questa nuova edizione non sono ancora complete perché i barmen stanno ancora affinando le ricette dei cocktail con cui parteciperanno alla gara che quest’anno vede come primo premio un orologio d’oro Baume & Mercier del valore di 20 mila euro. L’Elba non è solo spiagge, mare, ambiente incontaminato, ma è anche divertimento alla sera, nei bar, nei locali di musica dal vivo per i giovani; è bello incontrarsi e socializzare e niente di meglio che bere insieme un drink, ma è ancora più importante tornare insieme nelle case o negli alberghi con la propria auto o moto in sicurezza. Ed è anche per questo che i Top dei Barmen partecipanti, tutti già vincitori di concorsi e tra questi anche due italiani campioni del mondo, amano sfidarsi in questa competizione. E’ socialmente importante il messaggio che vuole dare l’evento, che presenta cocktail a basso contenuto alcolico e calorico. “Durante la gara si prevede un calcolo millimetrico su alcol e calorie sui cocktail che i barmen presenteranno – spiega – Marco Giovarruscio – capo Barman dell’Hotel Hermitage. Tutti dovranno essere al di sotto dei dodici gradi”. La manifestazione si svolgerà dal primo pomeriggio alla mezzanotte. Il programma prevede: Ore 15:00 – Ritrovo dei concorrenti presso la segreteria del concorso, per la registrazione ed il controllo delle ricette. Alle ore 15:30 l’inizio del concorso “Elba Drink”, a seguire alle 19:00 la premiazione della XXI edizione e infine la cena di gala con intrattenimento musicale. “Elbadrink è ormai un appuntamento fisso dell’autunno elbano – spiega l’ideatore e organizzatore della manifestazione, Massimo De Ferrari – nata con l’intento di lanciare il messaggio del bere consapevole, ogni anno porta all’Elba barmen da tutto il mondo, autori di cocktail innovativi a baso contenuto alcolico”. Inoltre ci sarà la consueta collaborazione di Ministero degli Interni, Polizia Stradale e U.S.L. Saranno presenti alla manifestazione importanti canali mediatici come Rai, Mediaset, oltre a personaggi televisivi di spicco, dello spettacolo e della carta stampata.