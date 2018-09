Il mare dell’Elba approda in Svizzera, a Wop Art

Dal 20 al 23 Settembre Cristina Sammarco, artista di adozione elbana, ha esposto le proprie opere interamente ispirate all’ isola d’Elba a WOPART Art Fair al Centro Esposizioni di Lugano.

Questa fiera internazionale organizzata da Lobo Swiss ed in partnership con BNL BNPParibas, ha visto più di 103 gallerie provenienti da 11 paesi del mondo, riunite per offrire un ampio panorama di opere realizzate esclusivamente su supporto cartaceo.

A fianco dell’esposizione, vi è stato un programma fitto di conversazioni, proiezioni, attività didattiche ed interviste con importanti attori del mondo dell’Arte, come Lucrezia De Domizio Durini, Fondazione Federica Galli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Kunsthaus di Zurigo e molti altri.

La Sammarco ha esposto con la galleria milanese “Pourquois Pas Design” una serie di collages di carta dedicati al mare dell’ isola, rielaborato in chiave interiore ed essenziale. Un altro passo per l’artista che ha fatto dell’Elba non solo la propria base di lavoro nell’atelier a Portoferraio, ma anche il centro emotivo della propria poetica artistica.

Per ulteriori informazioni: www.wopart.eu