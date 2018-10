Si apre una settimana decisiva per le sorti dell’alta velocità tra Italia e Francia, mentre tra il ministro Danilo Toninelli e Paolo Foietta volano, da ore, battute al vetriolo. «Foietta si rassereni e vada tranquillo verso la fine, imminente, del suo mandato» ha fatto sapere, sabato, il ministro delle Infrastrutture, via Twitter, al commissario per la Tav.