Domani, alla Badia Fiesolana, nella sala degli Affreschi, a San Domenico di Fiesole (Firenze), convegno nazionale dal titolo “Mondo globale e immigrazioni. Il futuro delle religioni”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Ernesto Balducci Onlus in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, Diocesi di Fiesole, Università Europea. Ecco il programma. Alle 15 i saluti e gli interventi introduttivi di Andrea Cecconi Presidente Fondazione Ernesto Balducci,

Anna Ravoni Sindaco di Fiesole, Vincenzo Grassi Segretario Generale Istituto Universitario Europeo, Mons. Mario Meini Vescovo di Fiesole e Vicepresidente CEI e Eugenio Giani Presidente Consiglio regionale della Toscana. Gli interventi tematici sono affidati a: Vannino Chiti Politico e saggista “Le religioni, la politica e i popoli”; Olivier Roy Politologo e orientalista “Le religioni alla ricerca di una nuova identità”. Coordina Leonardo Bieber Comitato Scientifico Fondazione Ernesto Balducci.Intervengono su “Il futuro delle religioni”: Izzedin Elzir Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Alfredo Jacopozzi Direttore del Centro diocesano per il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Firenze, Amedeo Spagnoletto Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze e Alessandro D’Alessandro Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Coordina Mohamed Bamoshmoosh Comitato Scientifico Fondazione Ernesto Balducci