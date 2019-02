Nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della Basilica di San Miniato al Monte, iniziate il 27 aprile 2018 e che si concluderanno il 27 aprile 2019, l’Accademia delle Arti del Disegno ha organizzato un convegno nazionale dal titolo “San Miniato al Monte. Mille anni di storia e bellezza”, con l’obiettivo di approfondire gli studi relativi agli aspetti architettonici e artistici del Complesso basilicale.

Il convegno, che si svolgerà lunedì 11 febbraio dalle 9.30 alle 17.30 e martedì 12 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala delle Adunanze dell’Accademia, nel Palazzo dei Beccai, in via Orsanmichele n.4, a Firenze, si articola in quattro sezioni: “Architettura e restauri”, “Marmi e mosaici”, “Luoghi d’Arte”, “Pitture murali”.

Introdurranno i lavori Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, e dom Bernardo Maria Gianni, abate di San Miniato al Monte. Seguirà una presentazione di Francesco Gurrieri, promotore del convegno. Interverranno quindi Gianluca Belli, Guido Tigler, Pietro Ruschi, Enrico Sartoni, Valerio Tesi, Nicoletta Matteuzzi, Renzo Manetti, Giovanni Serafini, Antonio Natali, Daniele Rapino, Francesca Petrucci, Angelo Tartuferi, Mauro Minardi, Maria Rosa Lanfranchi, Serena Padovani.

In occasione del convegno sarà inaugurata nella sede dell’Accademia una mostra fotografica dal titolo “Visioni”, incentrata su immagini in bianco e nero del monastero e della vita monastica che si svolge al suo interno. Le foto sono di Mariangela Montanari e Andrea Ulivi.

La mostra sarà visitabile con ingresso gratuito dall’11 al 15 febbraio 2019.

L’ingresso al convegno è libero.