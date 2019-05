Certamen di latino a Roma

Si è svolta a Roma la premiazione del “Certamen MamianinUrbe”, competizione nazionale di Latino. Trentatre erano gli agonisti provenienti da tutta Italia e tra questi lo studente elbano Marco Pertici, che ha ricevuto una menzione di merito da parte della giuria.

Il titolo della III edizione era “ SPOLIA. Dal riuso alla sostenibilità” e la prova consisteva nella traduzione di un brano dal latino all’italiano e nel commento del testo.

“E’ stata una prova difficile, soprattutto per il poco tempo a disposizione, ma anche una bella occasione di confronto con studenti da tutta Italia in una scuola prestigiosa. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto”. Così commenta Marco Pertici, di Marina di Campo, che frequenta il terzo anno del Liceo Classico “ Foresi” di Portoferraio.

E aggiunge: “Voglio ringraziare i docenti, la professoressa di Latino Mariateresa Lisco, la professoressa di Greco Elisa Berti e ultima, ma non per importanza, la mia professoressa del biennio Giuseppina Vago. Mi hanno sempre ben consigliato e incoraggiato. Ringrazio anche i miei compagni di classe che mi hanno sempre sostenuto”.

Il preside, Enzo Giorgio Fazio, e gli insegnanti esprimono apprezzamento per l’ottimo risultato del giovane studente elbano.