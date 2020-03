Coronavirus, Conte: “Aperti solo servizi essenziali”

Londra – Questa sera il Premier Conte in un messaggio in Tv: “Grazie per i sacrifici degli italiani nella lotta al coronavirus:sappiate che le vostre rinunce stanno offrendo un contributo prezioso al Paese. L’Italia sta dando prova di essere una grande comunità, un esempio per gli altri. L’Italia ha reagito con più forza al Coronavirus in Europa. In tutta Italia resteranno aperti solo i servizi pubblici essenziali. Garantite banche, Posta, mezzi di trasporto e tutto ciò che è “essenziale”.

“Chiudiamo negozi, bar, pub,ristoranti, resta consentita la consegna a domicilio, ma restano aperti supermercati, farmacie e parafarmacie. E l’effetto di questo grande sforzo si potrà vedere entro un paio di settimane”.

A breve sara’ nominato Domenico Arcuri Commissario delegato per le strutture ospedaliere, che si raccorderà con Borrelli.