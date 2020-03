Coronavirus, Trump ha cercato di corrompere azienda tedesca per avere il vaccino in esclusiva

Londra – Il Presidente Usa Donald Trump ha cercato di corrompere l’azienda CureVac di Tubinga che sta lavorando al vaccino contro il coronavirus per averlo in esclusiva per il popolo amricano. Lo scrive oggi il quotidiano tedesco Die Welt citando fonti del governo di Berlino.

Secondo Welt Am Sonntag, il presidente americano ha offerto “ingenti somme di denaro” alla tedesca CureVac per riuscire ad accaparrarsi la cura “solo per gli Stati Uniti”.

Anche il governo tedesco ha fatto un’offerta alla stessa società affinché l’eventuale vaccino sia a disposizione “della Germania e dell’Europa”.