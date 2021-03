Mortalità da guerra: il tasso nel 2020 in Italia è il più alto dal secondo dopoguerra

Gillette® annuncia il ritorno della Gillette Gaming Alliance BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), il leader mondiale nel settore dei prodotti da uomo per il grooming e pioniere nel settore dei giochi online e degli sport elettronici (“esport”), oggi ha annunciato il ritorno della Gillette Gaming Alliance – una squadra di streamer da tutto il mondo prescelti per rappresentare il marchio e creare contenuti per […]

Yamaha inizierà ad offrire campioni del modulo YGPX024 TEG per l’uso su veicoli HAMAMATSU, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Yamaha Corporation (TOKYO:7951) ha sviluppato il più grande*1 e più potente*2 modulo al mondo per la produzione di energia termoelettrica (TEG), il YGPX024, che utilizza l’energia termica dei gas di scarico dei veicoli per produrre elettricità. L’avvio della vendita dei campioni è previsto per il 5 marzo (fuso orario del Giappone). Il riscaldamento […]

Continua l’espansione di Lincotek Medical BARTLETT, Tennessee--(BUSINESS WIRE)-- #OEMs--Continua il programma d’investimento globale di Lincotek Medical nel settore dei dispositivi medicali volto ad espandere i propri stabilimenti e aiutare i produttori di apparecchiature originali a soddisfare la crescente domanda di protesi ortopediche a livello mondiale attraverso nuove tecnologie, l’automazione e la formazione della forza lavoro. Gli sforzi attuati più di […]

UE e Regno Unito perfezionano l'approvazione della Procedura decentralizzata per Bijuva® (estradiolo e progesterone) in capsule come terapia ormonale sostitutiva LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Theramex, società mondiale specializzata nella salute femminile, oggi ha annunciato l'approvazione della Procedura decentralizzata in diversi paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito per BIJUVA® (1 mg estradiolo / 100 mg progesterone) in capsule come terapia ormonale sostitutiva (TOS) continuativa combinata indicata per i sintomi di carenza di estrogeni nelle donne in post menopausa, […]