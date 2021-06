Il bollettino Covid Italia -regione per regione- del 6 giugno, mentre altre 4 regioni (Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto) da domani passeranno in zona bianca e il coprifuoco sarà spostato a mezzanotte in zona gialla. I dati da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Puglia a Veneto. Il bollettino della Protezione Civile su contagi, ricoveri e morti. I numeri sui vaccini, le ultime news da Roma, Milano, Napoli.