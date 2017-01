Non è una violazione dei diritti umani l’allontanamento di un bimbo nato da utero in affitto dalla famiglia surrogata. Non viene infatti disatteso l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (‘Rispetto della vita privata e familiare’) e il piccolo, nella particolare situazione, non subirebbe pregiudizio o conseguenze gravi dalla separazione, perché in questo caso non c’è legame biologico, né vita familiare.