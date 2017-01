Quattordici nuovi geni responsabili di disturbi dello sviluppo dei bambini sono stati identificati dal più grande studio genetico mai condotti in materia. Realizzata da 200 genetisti del Regno Unito, la maxi ricerca ha sequenziato l’esoma, ovvero la parte del genoma che contiene le istruzioni per fabbricare le proteine, di 4.293 famiglie che avevano un membro con un grave disturbo dello sviluppo di cui non era nota la causa, per scoprire le variazioni genetiche associate.