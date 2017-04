Sapere quali sono i compiti del medico di base, quali prestazioni offre gratuitamente e quali a pagamento, fino a come richiederne uno nuovo in caso di trasferimento. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, spiega in ‘Diritti in Salute’ tutto ciò che è opportuno sapere sulla figura di collegamento tra cittadino e servizio sanitario.