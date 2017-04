Le domande e le risposte sui vaccini in un manuale, destinato a informare e a sfatare i falsi miti sulle vaccinazioni. Il primo instant book ‘Domande e risposte sui vaccini’, realizzato dalla Società italiana di medicina generale (Simg) in collaborazione con Cittadinanzattiva, è consultabile online sul sito della Simg e distribuito, in versione cartacea, in tutti gli ambulatori dei medici di famiglia e nelle farmacie italiane.