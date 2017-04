Motor city cade ai piedi della Silicon Valley. Con una corsa che sembra inarrestabile, Tesla, dopo aver sorpassato Ford la settimana scorsa, strappa a General Motors lo scettro di prima casa automobilistica americana per valore di mercato. Per Elon Musk si tratta di un successo inatteso e arrivato in tempi più rapidi delle previsto, confermando come Wall Street veda nel miliardario visionario il futuro.