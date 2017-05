Attacco hacker, la Polizia: “Difendetevi così”

Attacco hacker, ecco come difendersi. La Polizia di Stato pubblica, sul proprio sito istituzionale e sulle piattaforme Twitter, Instagram e Facebook, tutte le informazioni e consigli utili per contenere i rischi ed evitare gli effetti ai sistemi informatici dell’attacco hacker che ha interessato oltre cento Paesi nel mondo. Viene spiegato, in particolare a tutti coloro che dopo il weekend torneranno in ufficio e riaccenderanno il Pc, come riconoscere e decifrare il malware, come prevenire l’attacco e quali comportamenti adottare per evitare perdita di dati o danni a sistemi e reti. (adnkronos.com)