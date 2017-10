Cinque metodi naturali (più uno) per addentare una mela senza ‘avvelenarsi’

Una mela al giorno toglie il medico di torno. Ecco 5 modi naturali (più uno chimico) proposti dai ricercatori. Essi hanno sciacquato ogni mela con acqua semplice. Poi hanno utilizzato l’amuchina. Quindi hanno lavato il frutto con una soluzione di acqua e 1% di bicarbonato di sodio. Si può procedere anche in un altro sistema, come lavare le mele (ma in generale tutta la frutta e le verdure) con acqua leggermente salata. Versare in una ciotola 1 parte d’aceto e 2 parti d’acqua. In sostituzione dei detergenti “lavafrutta” è possibile preparare uno spray fai-da-te per la pulizia di frutta e verdure. (www.agi.it)