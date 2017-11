Ema a Milano, la proposta di Lara Comi

Un grande evento al Pirellone, per mostrare ai delegati esteri che parteciperanno al G7 della Salute in programma il 5 e il 6 novembre a Milano “la carta vincente della città” nella sfida per ospitare la nuova casa dell’Agenzia europea del farmaco Ema in era post Brexit: “La garanzia di una sede prestigiosa, già esistente e operativa”. A lanciare la proposta è Lara Comi, vice presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, in vista dell’appuntamento che riunirà sotto la Madonnina i ministri della Salute di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.