10 regole per cani e gatti alle prese con il freddo

Un’alimentazione adeguata e un riparo caldo sono sicuramente le prime cose a cui pensare per garantire il benessere degli animali in inverno. 1) Un’alimentazione adeguata. 2) Un riparo idoneo. 3) Una cura costante. 4) Attenzione: il freddo della notte può essere letale per i meno forti. 5) Una ciotola dell’acqua. 6) Non lasciate mai un cane incustodito in auto. 7) Non lasciate mai un cane incustodito in garage. 8) Non lasciate mai incustoditi apparecchi elettrici. 9) Attenzione: nella neve il cane potrebbe perdere le tracce di odore e smarrirsi. 10) Attenzione agli animali che si rifugiano sotto le automobili.