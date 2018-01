Quanti energy drink si possono bere senza correre rischi?

Promettono di stimolare corpo e mente. E lo fanno davvero. Per questo motivo, gli energy drink – Redbull, Monster e compagni, per intenderci – sono amati dai giovani, al punto che il 68% dei ragazzi tra i 10 e i 18 anni li beve con regolarità. Non solo: sono presenti anche tra le bevande che il 18% dei bambini tra i 3 e i 9 anni assume più di frequente. Ma i medici mettono in guardia: vanno consumati con moderazione perché sono un concentrato di zuccheri, caffeina e sostanze stimolanti. I più piccoli, poi, farebbero bene a starne alla larga. (agi.it)