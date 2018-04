Giornata dell’autismo, strada lunga verso diagnosi e uguaglianza

A 10 anni dall’istituzione voluta dall’Oms della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, il cammino verso l’uguaglianza e la pari opportunità per le persone con questo disturbo è ancora all’inizio. Le associazioni Anffas, Angsa, Gruppo Asperger, Fish, colgono l’occasione del due aprile, giorno della celebrazione, per lanciare un appello alle istituzioni perché spieghino che cosa si è fatto e cosa si sta facendo per rendere esigibili i diritti e garantire la migliore qualità di vita per le persone con disturbi dello spettro autistico.