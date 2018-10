Seguire la dieta mediterranea può aiutare a prevenire la depressione, ma servono ancora maggiori evidenze. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di una revisione di 41 studi condotta dall’University College London. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry, dimostrerebbero che una dieta a base di frutta, verdura, cereali, pesce, noci e olio d’oliva, ma non con troppa carne o latticini, ha benefici in termini di umore. (agi.it)