Il disturbo depressivo lieve e il disturbo d’ansia sono estremamente comuni nella popolazione generale, con una prevalenza di incidenza in quella femminile. La giornata Mondiale della salute mentale, 10 ottobre, è stata istituita per sensibilizzare tutta la popolazione su quanto la sua integrità sia fondamentale per lo stato di salute generale e indispensabile per il funzionamento individuale e sociale.