Il tacchino è l’emblema dei festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento. E’ ormai quasi parte dell’iconografia a stelle e strisce. Però attenzione. Giovedì 22 novembre gli americani si preparano a far festa. Però questo giorno fotografa picchi di incidenti automobilistici e di incendi domestici, casi di intossicazione alimentare e persino di pet che finiscono stesi sul lettino del veterinario per aver ingerito accidentalmente frammenti ossei insieme ai resti della cena.