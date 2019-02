Nel 2009 la rivista scientifica Nature Methods definì metodo dell’anno la tecnica di laboratorio per ottenere cellule staminali da cellule adulte specializzate e in grado quindi di ritornare “bambine” per poi essere a loro volta indirizzate a diventare fegato, polmone, ossa, cuore, e qualunque altro tipo di tessuti. Il metodo ha permesso a Shinya Yamanaka di vincere il Premio Nobel nel 2012. (Agi)