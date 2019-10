L’autunno è una stagione difficile per i capelli. Anzitutto mostrano gli effetti degli ‘strapazzi’ estivi, dei raggi UV in primis, che li hanno resi più aridi e fragili, quindi opachi, stopposi, in più ne hanno sbiadito il colore. Senza dimenticare che, seguendo i ritmi della natura, come accade agli animali, per i quali questo è il periodo della muta, anche negli umani tra ottobre e novembre si accentua la caduta dei capelli. (www.msn.com)