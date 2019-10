Obesity day: cinque consigli per rimanere in forma

Alcune piccole precauzioni per imparare a prendersi cura del proprio corpo e mantenersi in salute, tenendo d’occhio il peso corporeo.

Fare regolarmente attività fisica.

Una delle regole fondamentali per non allargare il proprio girovita è quella di non arrivare mai troppo affamati ai pasti principali, soprattutto a cena.

Consumare almeno tre buone porzioni di verdura al giorno è uno dei segreti per tenere il peso sotto controllo.

L’alcol ha la proprietà di ridurre l’eliminazione dei grassi che il nostro organismo mette in riserva ed è quindi consigliabile moderarne il consumo.