Sanihelp.it – Il diabete è una patologia che secondo le ultime rilevazioni epidemiologiche pubblicate da OMS e IDF (International Diabetes Federation) interessa 422 milioni di persone nel mondo tra 20 e 79 anni, con una tendenza costante all’aumento (le proiezioni danno 629 milioni di diabetici entro il 2035) concentrato nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti, Asia in primis, e negli Stati Uniti. L’Europa mostra incrementi percentuali minori, ma sempre molto significativi.