Chi si lava spesso i denti ha anche un cuore in buona salute. Sembra strano mettere in collegamento queste due parti del corpo, apparentemente così distanti, ma secondo uno studio coreano la cura della propria igiene orale abbassa il rischio di sviluppare disturbi cardiaci. Per questo bisognerebbe lavarsi i denti tre volte al giorno. I risultati della ricerca, condotta alla Ewha Womans University di Seoul, sono stati pubblicati sull’European Journal of Preventive Cardiology.(www.msn.com)