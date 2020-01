Il microrganismo responsabile della polmonite misteriosa che sta colpendo in Cina “è il terzo coronavirus a fare il salto di specie dall’animale all’uomo in 17 anni: dal 2003 abbiamo avuto prima la Sars in Cina, poi la Mers in Medio Oriente, e ora questo episodio ancora in Cina. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è la virologa e ricercatrice Ilaria Capua.