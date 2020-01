Come evitare il contagio dal virus cinese

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha diramato le seguenti raccomandazioni generali:

1 Evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute;

2 Lavare frequentemente le mani, in particolare dopo contatto con persone malate o con il loro ambiente;

3 Evitare contatti non protetti con animali di fattoria o selvatici;

4 Persone con sintomi di infezione acuta delle vie aeree dovrebbero mantenersi a distanza;

5 Coprire colpi di tosse o starnuti con fazzoletti usa e getta o con i vestiti;

6 Rafforzare, in particolare nei pronto soccorso e nei dipartimenti di medicina d’urgenza, le misure standard di prevenzione e controllo delle infezioni.