Il nuovo driver LED a bassa tensione ed elevata portata di corrente di Cuvée offre fino a 36 A per applicazioni nei settori industriale, medico e dell'intrattenimento SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Cuvée Systems® ha annunciato il lancio della Serie LVHC di driver LED che sono stati appositamente progettati per applicazioni a bassa tensione ed elevata portata di corrente come le soluzioni per l'illuminazione per i settori dell'intrattenimento, industriale e medico. I driver da 150 Watt, supportanti una corrente in uscita di fino a […]

ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CLOUD: Al via la prima edizione del Master di secondo livello del Politecnico di Torino realizzato da REPLY TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Sono aperte le iscrizioni al Master del Politecnico di Torino in “Artificial Intelligence & Cloud: Hands-on innovation”, realizzato da Reply. Il percorso didattico, unico nel suo genere, è stato sviluppato per offrire a studenti altamente qualificati un percorso di specializzazione professionale nel settore IT attraverso le sue tecnologie più innovative: artificial intelligence e […]

Nasce Reactev, la nuova generazione di strumenti di Dynamic Pricing MILAN--(BUSINESS WIRE)--Il mercato digitale sta portando la competitività ai massimi livelli. L'aumento delle richieste di decisioni e, soprattutto, la rapidità con cui tali decisioni vengono prese. È certamente nelle strategie di prezzo che questa competitività è più palpabile. In questo contesto è nato Reactev, lo strumento che aiuta i retailer a prendere le decisioni migliori […]

Akselos e il Gruppo COSMI si alleano per portare la tecnologia predittiva basata sui 'gemelli digitali' nel mercato energetico e manifatturiero italiano LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Akselos e il Gruppo COSMI, fornitore di servizi tecnici, hanno firmato un protocollo d'intesa triennale per portare sul mercato nazionale la rivoluzionaria tecnologia dei gemelli digitali targata Akselos. Questa tecnologia emergente viene utilizzata nelle industrie offshore per migliorare la sicurezza, ridurre la manutenzione e i costi operativi, oltre che contribuire a estendere della […]