“Il monoclonale della Eli Lilly ha un nome difficile: Bamlanivimab. È un farmaco che può salvare vite umane e dare respiro alle nostre strutture ospedaliere, non in conflitto ma complementare ai vaccini”. Aldo Braca, 72 anni, titolare della Bsp Pharmaceuticals di Latina, non ha ancora fatto il vaccino (“Lo farò certamente, appena possibile. Dobbiamo farlo tutti”). (Agi.it)