Immunità di gregge, Pregliasco: “Non la raggiungeremo mai”

L’immunità di gregge per il Coronavirus? Per il virologo Fabrizio Pregliasco, “non la raggiungeremo mai. Si tratta infatti della condizione in cui, secondo modelli matematici, risulta azzerata la diffusione della malattia, e noi non ce la facciamo, nel senso che la malattia diventerà endemica, riusciremo ad abbassare molto l’incidenza e quindi a convivere con il virus. E questo riusciremo a farlo nell’arco di 2-3 mesi”. Ne è convinto il virologo dell’Università di Milano che, all’Adnkronos Salute.(www.adnkronos.com)