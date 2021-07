Europa: preoccupa variante Delta

Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19 in Europa, dove a preoccupare è la diffusione della Variante Delta. L’allarme arriva dall’Oms che segnala in una settimana un aumento del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. In Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte Covid: i casi registrati ieri sono stati 882 casi, con tasso di positività allo 0,5%. Calano vittime, ricoveri e terapie intensive. Ma il premier Mario Draghi avverte: “La pandemia non è finita. Pronti a intervenire se dovesse aggravarsi”. Intanto l’Ema ha assicurato che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta.(adnkronos.com)