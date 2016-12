Internet, in Italia 1 famiglia su 3 è senza internet

“Quasi un terzo delle famiglie italiane non ha ancora accesso a Internet da casa”. E’ la foto scattata dall’Istat nel rapporto “Cittadini imprese e Ict” anno 2016. La quota di chi dispone d’accesso è aumentata dal 66,2% al 69,2% rispetto al 2015. Le famiglie con una connessione a banda larga passano dal 64,4% al 67,4% anche se l’Italia è in fondo alla classifica europea per diffusione della stessa, con un gap di 6 punti.Le regioni con il minor tasso di diffusione sono Calabria e Sicilia.Le famiglie più connesse quelle in cui c’è un minorenne