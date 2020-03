Giacomo Eva torna con il singolo “Un salto nel vuoto”

Il primo vero brano inedito di Giacomo EVA, pubblicato dalla Joseba Publishing, già autore per Dear Jack e Francesco Renga con canzoni al Festival di Sanremo

“Questa canzone rappresenta per me l’inizio non di un progetto ma di un viaggio musicale che sto facendo dentro di me e in cui voglio portare chi mi ascolta. Finalmente!”

Videoclip “Un salto nel vuoto”: https://youtu.be/ZEiifj68Z6E

Dopo le esperienze di XFactor e Amici di Maria De Filippi, il giovane cantautore ha deciso di puntare su un progetto che non asseconda le logiche e le mode di mercato, ma è incentrato su parole sincere e melodie raffinate ed intense, mescolando la canzone d’autore con la musica elettronica.