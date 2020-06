PaulCam torna in radio

Dal 5 giugno in radio e nei digital store il nuovo singolo “I LIKE IT” (etichetta: HARMOR MUSIC), del noto dj/producer calabrese Paolo Cammera, in arte PaulCam, che ha collaborato, tra gli altri, anche con El 3mendoDopo il tour europeo ed i successi a livello internazionale dei suoi brani, tra cui spiccano “SABOR” che vanta i feat. di Adam Clay e Mr. Don, pubblicato su HIT MANIA CHAMPIONS 2019 e “SMACK” che ha raggiunto il 3° posto nella top 10 classifica iTunes, ecco “I LIKE IT”, nuovo un pezzo dal sound travolgente che riesce a trasportarci grazie ai suoi ritmi Dance e House uniti a quelli Latino Americani e Pop Latino.

Nel suo palmarès innumerevoli successi e collaborazioni: dal singolo ‘SMACK’ di cui vengono realizzati ben 3 Remix a cura di Felipe C, Alex Nocera e Nico Zandolino, Samuel Dj al singolo, “SABOR”, in collaborazione con il pluripremiato Deejay & Producer Joe Bertè, i Featuring di Adam Clay e Mr. Don supportata dalle maggiori radio come M2O e Radio 105 ed inserita in Hit Mania Champions 2019, al tour europeo con la partecipazione all’International Music Summit di Ibiza, alla release 2019 “El Caribe”, con la voce di Chiara Figus a quella “caliente” del grande artista El 3mendo, creando così una hit dal ritmo completamente estivo, alla Pioneer Deejay Battle dove si posiziona al primo posto.