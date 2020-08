Serena De Bari, protagonista di Amici, presenta “Check”

La giovanissima cantante Serena De Bari (19) ha già un curriculum di tutto rispetto: dopo la partecipazione ad AMICI di Maria de Filippi, il feat. con gli Sugarfree e la prestigiosa apertura del concerto di Roberto Vecchioni, presenta il suo nuovo singolo “Check””Questa estate ergastolana, Alcatraz in fila indiana”, canta Serena in “Check” (Ontheset/Believe Digital), il singolo in cui si propone in maniera innovativa rispetto alla linea musicale dei suoi precedenti lavori. Scritto da Andrea Gallo, Mirko Verrengia e dalla stessa Serena de Bari, “Check” trae ispirazione da una serie di video visti e rivisti su Tik Tok, raccontando in modo ironico e leggero tutto quello che quotidianamente stiamo vivendo in questo periodo così particolare.

Videoclip “CHECK”: https://youtu.be/S5QQwugZK-w

Serena: “Io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni”.

Il brano, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana ed arrangiato da Simone Summa, è stato registrato a Milano e al Mast Academy studio di Bari da Massimo Stano. Masterizzato da Claudio Giussani all’Energry Mastering (MI). Il video è diretto dal regista Marco D’Andragora.