Niccolò Battisti fuori con il nuovo singolo “Il vuoto” Il cantautore romano Niccolò Battisti torna in radio con il nuovo singolo “Il vuoto”, già disponibile in tutti gli store digitali, una canzone che descrive l’assenza più totale di pensieri ed emozioni; quell’istante sospeso in cui la nostra mente raggiunge il limite massimo di confusione possibile e precipita nell’oblio.

Roma – L’immagine simbolica di un foglio bianco, apparentemente spoglio di qualsiasi significato, si rivela invece essere il segno più indelebile di tutti: il linguaggio del silenzio.

Video “Il vuoto”: https://youtu.be/O1ETpXsk3N0

Battisti ci spiega: “Per me questa canzone rappresenta un punto di svolta, sicuramente l’inizio di una nuova fase artistica. Collaborare con Gianni Testa è stata un’esperienza fantastica, tra di noi è nata da subito una forte intesa, possiamo dire che ‘Il vuoto’ è il brano che sancisce definitivamente il nostro sodalizio creativo, il primo di una lunga serie”.

Prodotto e scritto dallo stesso cantautore romano, da Matteo Caretto e da Gianni Testa per Joseba Publishing.