Online il video di Ivan Granatino e Clementino “DINERO”Il videoclip del nuovo singolo DINERO di Ivan Granatino e Clementino è online. Diretto dal giovane regista Max Castelli e No Moods, come il brano, anche il video racconta di persone semplici, della vita quotidiana fatta di tanti personaggi e di tante storie… un very normal people, contrapposto alla forma che oggi “la fa da padrona” a discapito della sostanza.

Link video “DINERO”: https://youtu.be/Rahx5HLBY_0

Dopo i numeri record di Ivan Granatino con il pezzo estivo “Caramella” feat. Bl4ir, ecco “Dinero”, in collaborazione con Clementino che ci racconta: “Il videoclip DINERO è un capolavoro firmato Max Castelli con la sua band. E’ un video che rispecchia appieno tutto il significato del testo Dinero. Io sono molto contento di aver fatto questo video con Ivan Granatino, con la presenza di tanti personaggi come il grande Gaetanino, Raffaele Muto, Crescenzo Papa, come RaffoArt. La cosa importante di questo video che mi ha colpito tanto è il fatto che Napoli, per una notte, è diventata Miami”.

Gli fa eco Ivan Granatino: “Insieme a Max Castelli e No Moods ho voluto dare un’immagine alle parole di DINERO per raccontare uno spaccato di società che oggi ahimè bada più alla forma che alla sostanza. Quindi ho voluto proprio dare un’immagine di very normal people a tutto il contesto del video. Ovviamente con un Clementino attore nato che ha mostrato le sue qualità cinematografiche, insieme a tanti altri amici come Max D’Ambra”.

Ivan e Clemente, entrambi autori del brano insieme a Sergio Viola, sono da sempre amici e da questo rapporto è nata questa nuova collaborazione dalle sonorità rap e con un extrabeat davvero potente.

Granatino non è un rapper o trapper per scelta. Granatino da sempre artista urban, con il suo nuovo progetto, iniziato a giugno 2020 e che terminerà a giugno 2021, vuole, per scelta, fare un viaggio nella musica insieme ad alcuni amici. Dal reggaeton al rap, dal trap al pop, dalla dance all’indie. Questi i numeri del giovane cantante urban che si appresta a realizzare un album nel 2021 che sarà un giro intorno al mondo della musica grazie alla sua versatilità e alle collaborazioni importanti: 18M con CARAMELLA il singolo dell’estate tra video, topic, stream; 10M con ME LLAMA; 16 M con Viene appriesso a Me. Ivan Granatino ad oggi ha: Instagram oltre 200k, Facebook oltre 200k, Spotify 500K ascoltatori mensili, YouTube oltre 130.