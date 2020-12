“Traditional Mantras vol. 2” il nuovo progetto discografico di Velka Sai

Un “alchimista del suono”, Velka-Sai canta musica spirituale in diverse vesti – mantra classici dalla tradizione tibetana e vedica, canti ancestrali e i suoi mantra laici (Modern Mantras) – con le sue tipiche vocalizzazioni evocative ed emozionanti che trasportano le anime lontano dalla loro quotidianità.

Ad ottobre è uscito il suo ultimo album “Traditional Mantras 2” edito Terre Sommerse, che nasce dall’intento di portare vibrazioni “magiche”, un abbraccio profondo e Sacro all’interno della propria Dimora: infatti il Mantra è un importante mezzo di protezione per le nostre Case materiali e spirituali.

“Un regalo d’amore sotto l’albero” – così definito dall’artista – “un album di cura per l’anima a 432hz”!

Definite dalla stessa “creature sonore viventi”, perché attraverso l’ascolto di queste vibrazioni sacre si ha la possibilita’ di entrare in profondi stati di meditazione e di coscienza, al fine di purificare gli ambienti in cui viviamo, potendoci aprire, così, a nuovi mondi invisibili fatti di luce pura, pace e amore.

Ascoltando o cantando questi canti invochiamo entità meravigliose e potenti che sono lì proprio a sostenerci a guarirci ad illuminarci il cammino, nei momenti più difficili!

Nata nel 1972 nella città etrusca di Tarquinia, a nord di Roma e cresciuta immersa in musica, natura e poesia, Velka-Sai (Eleonora Giudizi) studia sin da giovane le arti dello spettacolo, la danza e le arti del circo, che poi in seguito ha incorporato nelle sue performance.

Per tanti anni, ha cantato le sue canzoni e il pop/rock sui palchi di tutt’Italia, lavorando come cantautrice in Italia e all’estero.

Ad un certo punto del suo cammino umano ed artistico, ha sentito che la sua strada stava cambiando.

Da allora, la sua vocazione è quella di utilizzare il dono della sua voce per toccare e curare chi l’ascolta, attraverso il sound healing e la voice therapy, utilizzando il canto antico e i suoi strumenti ancestrali.

Vi invitiamo a visitare il sito di Terre Sommerse per ascoltare un disco che riesce a toccare le note più profonde della nostra anima e regalarci dei momenti unici ed irripetibili… e perchè no a distaccarci per un attimo da tutto questo periodo che ci auguriamo finisca presto!