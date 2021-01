Leyla El Abiri in radio e nei digital store con il singolo “Bigiotteria”In tutti i digital store “Bigiotteria”, nuovo singolo della giovane artista genovese Leyla El Abiri, brano che anticipa l’uscita dell’album, che verrà distribuito in tutti gli store digitali da Artist First.

Il singolo, in radio dal 15 gennaio, è caratterizzato dalle sonorità del mellotron ed il testo evidenzia lo stile di scrittura dell’artista, basato su immagini poetiche e metafore che si trasformano in musica e suoni, mantenendo l’emozionalità del momento che le hanno ispirate.