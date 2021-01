“Il tempo migliore” è il nuovo album

IL TEMPO MIGLIORE – Questo nuovo lavoro, concepito come un doppio album, arriva dopo il disco d’esordio “Cosa cambia” del 2012 e contiene dieci canzoni, arrangiate, in questa release “Studio”, in veste pop-elettronica, con sintetizzatori e suoni moderni, dove, accanto a brani con ritmi più incalzanti ci sono atmosfere più dilatate ed eteree, cui seguirà, nel 2021, un secondo cd “Acustico” che conterrà nuove versioni delle canzoni (tra cui un inedito di Piero Ciampi), registrate dal vivo con solo voce e pianoforte, in una atmosfera più rarefatta ed intima, a testimoniare comunque la natura “cantautorale” della scrittura.

Il disco è stato anticipato dall’uscita il 01/05/2020 de “La tua rivoluzione”, personale adattamento dell’artista (e unica cover in Italiano), del famoso brano di Tracy Chapman “Talkin ‘bout a revolution”, come segno di speranza nel difficile momento presente, rielaborazione che la stessa Chapman, dai propri canali social, ha dimostrato di apprezzare (https://youtu.be/oSIRwvGKP08)

Il primo singolo estratto è stato “L’Itaglia (Aida s’è persa)” (https://youtu.be/iiBzrzQnfRM), chiaro riferimento ed omaggio alla “Aida” di Rino Gaetano, e, come suggerisce il titolo, dura critica all’eterna dualità del nostro paese, in bilico da sempre tra la propria bellezza e le proprie miserie. Ma nel nuovo disco trovano spazio anche il bisogno di guardare fuori dell’ordinario per avere risposte (“Al di là”), la fortuna di ricordare (“Déjà-vu”) e riconoscersi umani (“Ero un uomo”) ed un brano dedicato alla condizione dei malati di Parkinson (“Le mani nel vento”).

Con richiami continui alla speranza di essere migliori ed alla forza di guardare avanti, IL TEMPO MIGLIORE è così quasi un “concept album” con un unico filo conduttore, un inno alla voglia di vivere, anche nel momento del dolore, in cui ogni parola ed ogni nota sono un tassello, alla ricerca, appunto, del nostro “tempo migliore”.