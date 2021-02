Gabry Marco fuori con il nuovo singolo “Ho scelto te” un brano teen popLa canzone si presenta come un brano “teen pop” molto dolce, in chiave romantica, unendo i suoni moderni a quelli più classicheggianti dell’orchestra. Descrive un’emozione vissuta in prima persona da Gabry Marco e racconta la fragilità di un amore complicato, vittima delle distrazioni continue. Descrive la difficoltà nel trovare la persona giusta al proprio fianco che sappia sempre darti supporto ed essere presente, soprattutto nei momenti più difficili.

Link videoclip “Ho scelto te”: https://youtu.be/UqpK_hoxSYU

Il brano “Ho scelto te” è nato da un’idea di Gabry Marco in collaborazione con Philippe Leon, mentre le musiche sono state scritte ed arrangiate da Luca Rustici e Gianni Testa.

Ci spiega Gabry Marco: “Dopo tante delusioni d’amore, finalmente sembra essere arrivata la ragazza giusta, ma hai paura di fidarti, non ci riesci e dopo tanti tentennamenti, ti convinci che sia lei e ti butti in questo mare, scoprendo che anche lei ha vissuto un passato simile al tuo. Queste due anime fragili, si ritrovano insieme formando un’unica identità che tutti chiamano amore. Questo amore è stato cercato da parecchio tempo, e può essere paragonato alla scrittura di una canzone; questa canzone: non l’ho mai scritta finché non sei arrivata te, sei la canzone che da tempo volevo scrivere, ma non ci riuscivo”.